"Болел, не смог". Мэр Бишкека объяснил, почему не пришел на заседание ЖК по смогу

Сегодня, 15 декабря, на заседании Жогорку Кенеша, где обсуждают меры по снижению загрязнения воздуха в Бишкеке, депутаты поинтересовались, почему мэр столицы проигнорировал заседание накануне.

Напомним, 14 декабря парламент решил не рассматривать вопрос смога в Бишкеке, поскольку на заседание не явился мэр Эмилбек Абдыкадыров.

Депутат Максатбек Сарбагышев задался вопросом, почему нет градоначальника, и предложил наказать его за игнорирование заседания.



Абдыкадыров ответил, что болел и был на лечении.

"Вчера я присутствовал на открытии турнира по футболу. Потом обратно на капельнице был. Я всегда за то, чтобы вместе работать. Это полезно для работы мэрии", - заявил он.

Депутат Айбек Алтынбеков обрушился на градоначальника с критикой.

"Вчера из-за вас мы поменяли повестку дня. Вы прекрасно знали, что смог - это ежегодная проблема. Вы что-то предприняли по устранению смога? Ваша задача устранить его. Сегодняшнее постановление Жогорку Кенеша не исполнится. У вас нет такой цели - устранить смог. У людей должна быть воля в решении этой проблемы. А у вас ее нет! Вы думаете только, сколько продержитесь на своей позиции", - заявил он.

В свою очередь Абдыкадыров перечислил свои достижения.

"Это ваше мнение. Мы решаем вопрос с мусорным полигоном, везем автобусы на газе. Если бы не было воли, я бы не пошел на эту должность. Я работаю на совесть. У меня есть воля решить проблемы города", - заявил мэр.



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