ГКНБ КР: По факту злоупотребления должностным положением отдельными должностными лицами г.Сулюкта

Бишкек, "Саясат.kg". В г.Сулюкта Баткенской области по проекту «АРИС» с 2018 года ведутся работы по реабилитации системы водоснабжения на общую сумму 225 млн 173 тыс 374 сомов.

Управлением ГКНБ КР по Баткенской области возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением отдельными должностными лицами мэрии города Сулюкта.

Так, в г.Сулюкта Баткенской области по проекту «АРИС» с 2018 года ведутся работы по реабилитации системы водоснабжения на общую сумму 225 млн 173 тыс 374 сомов. Однако, выполненные работы не соответствуют предъявляемым требованиям, и, до сегодняшнего дня потребители не обеспечены бесперебойной подачей питьевой воды, не принята в эксплуатацию система водоснабжения г.Сулюкта.

В настоящее время, в рамках уголовного дела проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия на предмет установления целевого использования выделенных средств при проведении ремонтных работ.