В Ош планируют привезти 50 электробусов и открыть новую троллейбусную линию.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
По ее данным, мэр Бакытбек Жетигенов провел встречу с консультантами компании Atknis (Великобритания) по проекту «Модернизация электрического общественного транспорта Оша», реализуемому при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
По словам представителя ЕБРР Нургуль Кудрановой, консультанты ознакомятся с транспортной системой города, работой общественного транспорта, изучат потребности жителей. По итогам будут выработаны предложения для улучшения работы системы общественного транспорта южной столицы.
Заместитель директора компании Atknis Виктор Санчез рассказал, что в связи с ростом населения города вопрос развития системы общественного транспорта становится все более актуальным, поэтому помощь консультантов в рамках проекта будет эффективной на протяжении долгих лет.
В муниципалитете напомнили, что в рамках проекта модернизации электрического общественного транспорта Оша запланирована работа по запуску третьей троллейбусной линии, в том числе по закупке 50 электробусов, 20 троллейбусов, строительству соответствующей инфраструктуры, станций подзарядки и модернизации депо.
Согласно проекту, длина троллейбусной линии составит 6,3 километра в одну сторону. Маршрут пройдет через самые густонаселенные микрорайоны города: «Араванская», «Кулатов», «Анар», «Ак-Тилек».
Бакытбек Жетигенов отметил, что муниципалитет города готов к сотрудничеству в реализации проекта и окажет всяческое содействие работе консультантов.
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