Чиновники оформляли на умерших граждан по фальшивым доверенностям участки и продавали их

Все найденное изъяли, как и 15 незаконно хранящихся боевых патронов разного калибра.

Чиновники незаконно выделяли земельные участки на основании фальшивых доверенностей на умерших или уехавших из страны граждан, чтобы потом их продать. ГКНБ КР нашел канал изготовления этих фальшивых доверенностей, сообщает пресс-служба ведомства.

Силовики выяснили, что всего изготовлено 18 липовых доверенностей на кыргызстанцев, которых уже нет в живых или на тех, кто уехал на ПМЖ в другие страны. И на основе этих доверенностей должностные лица Орокского айыл окмоту Сокулукского района Чуйской области незаконно выносили фиктивные решения о выделении земельных участков. А работники сокулукского филиала ГУ "Кадастр" незаконно регистрировали правоустанавливающие документы на эти участки для дальнейшей их продажи.

Силовики провели обыск дома у ответственного секретаря Орокского айыл окмоту А. А. М. и обнаружили материалы и изделия (печатная машинка, рулон старой обесцвеченной бумаги для печатной машинки, готовые решения о выделении земельных участков, бумага формата А-4 с печатями Орокского айыл окмоту старого образца и Сокулукского управления архитектуры и градостроительства, крупная сумма в иностранной валюте).

Все найденное изъяли, как и 15 незаконно хранящихся боевых патронов разного калибра.

Сообщается, что общая площадь незаконно выделенных участков превышает 5,5 га.

Сейчас ищут других причастных к преступлению и проводят соответствующие экспертизы.



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