"Путину кто-нибудь сказал, почему вы называете Кыргызстан Киргизией?"

Если вы попробуете приехать в Кыргызстан и произнести слово Киргизия, то вас закидают кыргызскими …

Российский блогер Илья Варламов на своем канале в YouTube канале задался вопросом, почему президенту РФ Владимиру Путину никто не говорит, что нужно говорить Кыргызстан, а не Киргизия.

"На этой неделе в Кыргызстан приехал Путин и мне вот интересно. Все официальные российские СМИ называют Кыргызстан Киргизией. Если вы попробуете приехать в Кыргызстан и произнести слово Киргизия, то вас закидают кыргызскими … Потому что ребята (кыргызстанцы) болезненно относятся к слову Киргизия. Ну, например, в или на Украине, Беларусь и Белоруссия, Молдова и Молдавия. Мне не жалко, хотя по-русски будет правильно Киргизия. Если кыргызстанцев травмирует, что страну называют Киргизией, то мне лично не жалко, а Кремль принципиально говорит Киргизия. Интересно, Путину кто-нибудь сказал, почему вы называете наш Кыргызстан Киргизией? – заявил блогер.





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