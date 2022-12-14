"Азаттык" - кыргызский "Дождь"

И после этого действующее незаконными методами СМИ кричит о многочисленных нарушениях закона и прав человека…

Более 100 человек - представителей интеллигенции Кыргызстана, деятелей искусства и культуры, ученых, активистов и журналистов - выразили обеспокоенность ситуацией вокруг "Азаттык Медиа". Об этом, что примечательно, сообщил сам заблокированный "Азаттык". Как сообщил, если он заблокирован? Очень просто: зайдите на любую страничку в интернете, так или иначе связанную с "Азаттыком", и увидите всплывающее окно, где содержится совет, как обойти блокировку.

Незаконно? Незаконно. И после этого действующее незаконными методами СМИ кричит о многочисленных нарушениях закона и прав человека…

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики, напомним, заблокировало работу сайта радио "Азаттык" на два месяца. Были на то свои причины: в середине сентября ресурс "Настоящее время", подведомственный "Азаттыку", опубликовал видеосюжет под названием "Тяжелые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана". Бои тогда были действительно тяжелыми. А вот из-за чего они начались, кто был прав, а кто виноват в очередной конфронтации – на этот вопрос тележурналисты ответили весьма интересно.

Несколько минут эфирного времени посвящены рассказу о том, что военнослужащие Кыргызстана вероломно вломились на таджикскую территорию, а таджикам ничего якобы не оставалось, как только защищаться и стрелять в ответ.

После этого рассказа следует другой, представляющий противоположную точку зрения. Но звучит он как-то неубедительно. Нет тех эмоций, того накала страстей, того пафоса, как в речах таджикской журналистки. "По официальной информации" кыргызской стороны" - и все.

И как бы азаттыковцы ни оправдывались, что, мол, всего лишь выполнили основное требование журналистики – освещать разные мнения и позиции и показывать ситуацию с разных сторон – осадок после просмотра видеоматериала остался неприятный. Разные позиции поданы неравноценно. И абсолютно понятен гнев людей, потребовавших признать "Азаттык" и компанию на российский манер иноагентами и запретить их вещание.

Официальная причина блокировки "Азаттыка", по информации Минкульта, - "реагирование на недостоверные материалы в информационном пространстве страны, противоречащие национальным интересам Кыргызской Республики".

Что, опять же, примечательно - заблокировали команду не сразу. Сначала в адрес "Азаттыка" было направлено обращение с напоминанием о необходимости неукоснительного соблюдения законодательства. В обращении говорилось, что "Азаттык" нарушил закон о защите от недостоверной информации. "Азаттык" это обращение проигнорировал.

Выждав месяц, Минкульт направил руководству "Азаттыка" другое обращение – с требованием немедленно удалить скандальный видеоматериал. На это обращение последовал ответ: работы по удалению сюжета, дескать, ведутся…

Честно говоря, он не удален и по сей день. При желании его легко можно найти в интернете. Все по-прежнему, все так же лживо: кыргызские военные напали на Таджикистан…

И эти сто человек, подписавшиеся под обращением к президенту Садыру Жапарову, спикеру Нурланбеку Шакиеву, председателю кабинета министров Акылбеку Жапарову, председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву и общественности Кыргызстана с просьбой вернуть на родину свободу слова, - получается, вольно или невольно поддерживают откровенную дезинформацию и дискредитацию родного государства.

А общественность Кыргызстана, требуя закрыть провокационные СМИ и объявить их иноагентами, опиралась на российский опыт блокировки оппозиционного канала "Дождь". Сходство ситуаций – поразительное.

В России "Дождь" прекратился еще 1 марта. Роскомнадзор заблокировал его по требованию Генпрокуратуры, которая обвинила издание в публикации ложных сведений о действиях российской армии в Украине. А буквально на днях "Дождь" запретили и в Прибалтике, предварительно оштрафовав и вынеся несколько предупреждений.

В чем причина? В том же, что и в случае с "Азаттыком", - в безуспешной попытке усидеть на двух стульях. В России "Дождь" позиционировал себя как насквозь оппозиционный канал, не поддерживающий в том числе спецоперацию в Украине, выдающий в эфир заведомо ложные сведения о российских военнослужащих и призывы к нарушениям общественного порядка.

А в Литве, Латвии и Эстонии "Дождь" вдруг пролился странными, не вписывающимися в свою политику заявлениями о помощи российским военнослужащим "с оснащением и элементарными удобствами на фронте", оговорками "наша армия" в отношении Вооруженных сил РФ и демонстрацией карты, на которой Крым отмечен как часть Российской Федерации.

Со стороны "Дождя" тоже начались оправдания и извинения – не так нас, дескать, поняли, мы совсем не то имели в виду… Были и слезы, и внутрикорпоративные разборки, но на блокировку это не повлияло.

Мораль такова: если ты представитель СМИ (неважно, государственного или независимого), - следи, как говорится, за базаром. И обязательно определись, интересы какого именно государства тебе ближе. Потому что невозможно журналисту быть полностью беспристрастным, как невозможно и быть слугой двух господ. Где-нибудь непременно проколешься.



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