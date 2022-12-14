Работников салонов красоты и парикмахерских тоже привьют от гепатита В (список категорий)

В рамках кампании по вакцинации от гепатита В планируют вакцинировать мастеров парикмахерских и салонов красоты.
Об этом сообщили в Республиканском центре укрепления здоровья, перечислив все категории, подлежащие вакцинации.
Напомним, ранее депутат Жылдыз Садырбаева на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике подняла вопрос о том, что в любом нашем салоне красоты можно заразиться гепатитом.
Вакцинация, по данным РЦУЗ, показана следующим группам людей:
-лица, которым часто требуются кровь или продукты крови, пациенты, находящиеся на диализе, и реципиенты трансплантации солидных органов;
-пациенты, имеющие онкологические заболевания;
-больные туберкулезом;
-больные гемофилией;
-люди, живущие с ВИЧ;
-работники организации здравоохранения, независимо от форм собственности;
-не прошедшие полный курс прививок от гепатита В, лица, совершающие поездки в районы, эндемичные по гепатиту В (этой категории лиц рекомендуется перед поездкой пройти вакцинацию);
-заключенные в местах лишения свободы;
-потребители инъекционных наркотиков;
-мужчины, имеющие секс с мужчинами, трансгендерные люди;
-лица, имеющие бытовые и половые контакты с людьми с хронической ВГВ-инфекцией;
-лица, имеющие рискованное половое партнеров;
-работники государственного учреждения социального обслуживания (дома престарелых, детские дома, дом малютки, интернаты и т. д.);
-работники сферы обслуживания (парикмахерские, салоны красоты, тату, хиджама и т. д);
-военнослужащие (внутренних войск, МВД, Государственной погранслужбы при ГКНБ, Нацгвардии, Минобороны и т. д);
-граждане, не получившие вакцинацию против гепатита В в рамках Национального календаря прививок;
-студенты всех вузов, сузов и других приравненных учреждений.
Специалисты отметили, что в Кыргызстане сохраняется рост заболеваемости вирусными гепатитами. Уровень распространения гепатита В в нашей стране в несколько раз выше, чем в России и Казахстане, отметили в РЦУЗ.
Следует отметить, что в этих странах заболеваемость существенно снизилась благодаря проведенной кампании по вакцинации не только детей, но и взрослого населения.
Ранее сообщалось, что Россия уже передала Кыргызстану 350 тыс. доз вакцин от гепатита В. Из республиканского бюджета также выделены финансовые средства на закуп вакцин против вирусного гепатита В на 2023 год.
Компания на первом этапе будет проводиться на территории Бишкека, Оша и по Чуйской области в декабре. С января 2023 года - во всех регионах республики.
По данным центра, вакцинация будет проводиться вакциной российского производства "Регевак В".
"Вакцина обладает высокой иммуногенностью. Проведение курса вакцинации приводит к образованию специфических антител в защитном титре у более чем 90% вакцинированных. Вакцина универсальна. Может применяться как у новорожденных детей, так и у взрослых. Может использоваться с целью плановой (по календарю прививок) и экстренной (в случае контакта с инфицированным биоматериалом) профилактики гепатита В", - указали в Республиканском центре укрепления здоровья.
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