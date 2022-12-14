Шеримкулов, Джумагулов, Салымбеков. Кто еще из кыргызстанцев получил госнаграды Казахстана

Как уточняется, награждение приурочено к 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев издал указ о госнаградах для государственных, общественно-политических деятелей и деятелей культуры Кыргызстана. Об этом говорится в поступившем в редакцию пресс-релизе.
Как уточняется, награждение приурочено к 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном.
Согласно указу, за вклад в развитие отношений между двумя республиками награждены:
орденом "Достық" II степени:
Акматалиев Абдылдажан Амантурович - директор Института языка и литературы им. Чингиза Айтматова Национальной академии наук Кыргызской Республики;
Аманова Роза Асановна - народная артистка Кыргызской Республики, председатель Фонда кыргызской традиционной музыки;
Джумагулов Апас Джумагулович - герой Кыргызской Республики, экс-премьер-министр КР;
Иманалиев Муратбек Сансызбаевич - экс-министр иностранных дел КР;
Ишемкулов Тилектеш Ишемкулович - профессор, бывший посол Кыргызстана в Казахстане;
Казакбаев Руслан Айтбаевич - посол Кыргызстана в Турции;
Касмамбетов Суйунбек Сапарбекович - государственный секретарь КР;
Кожошев Арзыбек Орозбекович - министр энергетики и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии;
Табышева Саламат Орозбековна - руководитель филиала Фонда Мухтара Ауэзова в Чолпон-Ате;
Шеримкулов Медетхан Шеримкулович - герой Кыргызской Республики, экс-председатель Верховного совета Киргизской ССР.
Почетной грамотой президента Республики Казахстан:
Абдиралиев Нурлан Асильбекович - член культурного центра Ассамблеи народа Кыргызстана, солист ансамбля "Достук";
Акматаева Турсун - представитель казахской диаспоры в Кыргызстане;
Жаманкулов Азамат Капарович - экс-министр культуры, информации, спорта и молодежной политики КР;
Иманалиев Кайрат Олжобаевич - генеральный директор НТРК;
Истамбаев Алмазбек Маматжанович - директор Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева;
Керезбеков Канат Керезбекович - заслуженный юрист КР;
Кудайбергенов Бактыбек Жапарович - председатель Национального
статистического комитета КР;
Осмонов Кыргызбай Арапбаевич - директор Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова;
Салымбеков Аскар Мааткабылович - почетный президент ассоциации "Дордой";
Тентишев Эркин Саткынбаевич - учредитель Азиатского медицинского института им. С. Тентишева;
Чермашев Бахыт Мухтаралиевич - корреспондент телеканала "Хабар".
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