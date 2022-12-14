Шеримкулов, Джумагулов, Салымбеков. Кто еще из кыргызстанцев получил госнаграды Казахстана

Как уточняется, награждение приурочено к 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев издал указ о госнаградах для государственных, общественно-политических деятелей и деятелей культуры Кыргызстана. Об этом говорится в поступившем в редакцию пресс-релизе.

Как уточняется, награждение приурочено к 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном.

Согласно указу, за вклад в развитие отношений между двумя республиками награждены:

орденом "Достық" II степени:

Акматалиев Абдылдажан Амантурович - директор Института языка и литературы им. Чингиза Айтматова Национальной академии наук Кыргызской Республики;

Аманова Роза Асановна - народная артистка Кыргызской Республики, председатель Фонда кыргызской традиционной музыки;

Джумагулов Апас Джумагулович - герой Кыргызской Республики, экс-премьер-министр КР;

Иманалиев Муратбек Сансызбаевич - экс-министр иностранных дел КР;

Ишемкулов Тилектеш Ишемкулович - профессор, бывший посол Кыргызстана в Казахстане;

Казакбаев Руслан Айтбаевич - посол Кыргызстана в Турции;

Касмамбетов Суйунбек Сапарбекович - государственный секретарь КР;

Кожошев Арзыбек Орозбекович - министр энергетики и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии;

Табышева Саламат Орозбековна - руководитель филиала Фонда Мухтара Ауэзова в Чолпон-Ате;

Шеримкулов Медетхан Шеримкулович - герой Кыргызской Республики, экс-председатель Верховного совета Киргизской ССР.

Почетной грамотой президента Республики Казахстан:

Абдиралиев Нурлан Асильбекович - член культурного центра Ассамблеи народа Кыргызстана, солист ансамбля "Достук";

Акматаева Турсун - представитель казахской диаспоры в Кыргызстане;

Жаманкулов Азамат Капарович - экс-министр культуры, информации, спорта и молодежной политики КР;

Иманалиев Кайрат Олжобаевич - генеральный директор НТРК;

Истамбаев Алмазбек Маматжанович - директор Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева;

Керезбеков Канат Керезбекович - заслуженный юрист КР;

Кудайбергенов Бактыбек Жапарович - председатель Национального

статистического комитета КР;

Осмонов Кыргызбай Арапбаевич - директор Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова;

Салымбеков Аскар Мааткабылович - почетный президент ассоциации "Дордой";

Тентишев Эркин Саткынбаевич - учредитель Азиатского медицинского института им. С. Тентишева;

Чермашев Бахыт Мухтаралиевич - корреспондент телеканала "Хабар".



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