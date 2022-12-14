Артист Азиз Мурадиллаев поблагодарил народ Кыргызстана и президента Садыра Жапарова за солидарность и сопереживание.
Об этом на Facebook сообщила общественный деятель Ассоль Молдокматова.
С ее слов, актер пришел в себя, разговаривает.
Ранее Ассоль Молдокматова объявила о сборе средств на лечение Азиза Мурадиллаева. Актер находился в тяжелом состоянии с диагнозом цирроз печени. За стуки было собрано 1 млн 565 тыс. сомов, также 42 тыс. долларов дал президент Садыр Жапаров.
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