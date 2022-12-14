Уроженец Кыргызстана Дмитрий Бивол признан боксером года по версии WBA

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) признала уроженца Кыргызстана Дмитрия Бивола боксером года.

Об этом сообщается на сайте организации.

Церемония награждения успешных бойцов международного уровня состоялась в рамках юбилейного (сотого) конгресса ассоциации. Бивол получил свою награду от президента WBA Хильберто Мендоса.

«Большая честь для меня получить первую награду «Боец года» от WBA», — написал он на своей странице в социальных сетях.

Добавим, звезда мирового бокса родился и вырос в Токмоке. Когда ему исполнилось 15 лет, его семья переехала в Россию.

В мае этого года российский спортсмен одержал победу в бое с лучшим боксером современности Саулем Канело Альвареса, а в ноябре победил мексиканца Хильберто Рамиреса, защитив титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA в четвертый раз.

В Кыргызстан Бивол прилетал летом и провел на Иссык-Куле около месяца на сборах кыргызстанских боксеров.

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