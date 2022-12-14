В Бишкеке частично изменились схемы движения общественного транспорта

В Бишкеке частично изменились схемы движения общественного транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Уточняется, что принято решение частично изменить схему движения микроавтобусного маршрута № 152 ОсОО «Юрам». Теперь маршрут будет следовать по улице Шералиева до улицы Семетей, без заезда на улицу 18. Далее маршрут проследует по той же схеме движения.

Продлена схема движения автобусного маршрута № 38 МП «БПАТП» прямо по улице Буурдинской до переулка Темировский и далее по прежнему маршруту движения.

По обращению жителей о продлении схемы движения микроавтобусного маршрута № 172 ОсОО «Элек» до улицы 9 в жилом массиве «Учкун» единогласно принято решение, что после обустройства конечной остановки частично будет изменена схема движения микроавтобусного маршрута до ул. 9 в ж\м «Учкун».

«Остальные обращения по изменению схем движения маршрутов принято решение оставить без изменений», - отметили в мэрии.

По вопросам общественного транспорта можно обращаться по WhatsApp: 0 (502) 205 202.

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