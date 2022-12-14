Садыр Жапаров встретился с членами семьи Чингиза Айтматова

Глава государства подчеркнул, что гордится быть земляком и современником такого великого человека, как Чингиз Айтматов, являющегося планетарной личностью.

Садыр Жапаров посетил Дом-музей Чингиза Айтматова в Бишкеке и передал семье выдающегося кыргызского писателя посмертно присвоенную Международную премию имени Алишера Навои "За вклад в единство тюркского мира".

Напомним, что в ноябре в рамках девятого заседания саммита глав стран - участниц Организации тюркских государств в Самарканде состоялась церемония вручения данной премии.

Присуждение этой награды принято решением совета глав государств стран - участниц ОТГ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев передал международную премию президенту Садыру Жапарову.

Глава государства подчеркнул, что гордится быть земляком и современником такого великого человека, как Чингиз Айтматов, являющегося планетарной личностью. Для него большая радость вручить эту награду международного уровня и передать ее в Дом-музей писателя.

Побеседовав в теплой обстановке с близкими Айтматова, Садыр Жапаров осмотрел после реконструкции Дом-музей и его экспонаты. Сын Чингиза Айтматова - Эльдар Айтматов рассказал президенту о музее, жизненном пути и творчестве отца. Он выразил слова благодарности Садыру Жапарову за визит и за то, что он лично передал присвоенную награду в Дом-музей писателя.

В ходе беседы глава государства и Эльдар Айтматов обсудили предстоящие в 2023 году мероприятия, посвященные 95-летнему юбилею писателя Чингиза Айтматова.

Садыр Жапаров особо подчеркнул, что Чингиз Айтматов - великая личность современности. Творчество писателя – это вечное наследие и общее достояние. Все мероприятия, организованные по случаю юбилея писателя, должны пройти на высоком уровне.



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