Минэнерго собирается на полгода запретить вывоз угля из страны. С исключениями

Минэнерго планирует запретить вывоз угля из Кыргызстана автомобильным транспортом.
Запрет не коснется вывоза топлива через КПП на кыргызско-китайской и кыргызско-узбекской границе. Соответствующие поправки в законодательство опубликованы для общественного обсуждения. Ранее кабмин уже вводил запрет на вывоз угля из страны.
Что предлагается?
Минэнерго предлагает запретить вывоз угля в случае его нехватки и подорожания для населения и бюджетных организаций в осенне-зимний период 2022 и 2023 годов. Ответственными за исполнение хотят назначить мэров городов и глав администраций Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей.
На вывоз железнодорожным транспортом ограничения не распространяются. Таким образом сохраняется возможность экспорта угля в страны ЕАЭС.
В справке-обосновании не указано причин такого решения. Указано только, что ранее уже принималось постановление кабмина о запрете вывоза угля. Причиной была названа возможность пополнения государственного бюджета за счет средств, взимаемых за погрузку угля на железнодорожные составы, предназначенные на вывоз в третьи страны.
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