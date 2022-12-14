В СИН заявили, что в колониях Кыргызстана нет пыток

В колониях Кыргызстана нет пыток, а в СИН заинтересованы, чтобы их не было.
Об этом рассказал первый зампред Службы исполнения наказаний Кемель Сыдыков во время форума в Бишкеке.
По его словам, СИН выполняет взятые Кыргызстаном международные обязательства, сотрудничает с Национальным центром по предотвращению пыток (НЦПП), институтом омбудсмена и правозащитными организациями.
"За последние три года национальным центром осуществлено более 225 превентивных посещений учреждений СИН, в наш адрес направлено 62 обращения. В результате проведенных проверок по пяти обращениям доводы не подтвердились, по одному заявлению нарушения были устранены", - отметил Сыдыков.
Он добавил, что СИН нацелена быть открытой для общества и правозащитников.
Напомним, недавно в комментарии Kaktus.media омбудсмен Кыргызстана Атыр Абдрахматова рассказала о плохом состоянии кыргызстанских СИЗО и ИВС. По ее словам, они не обустроены в рамках международных стандартов. Из-за этого здоровье осужденных ухудшается. Она привела в качестве примера нахождения в СИЗО активисток, задержанных по делу о Кемпир-Абадском водохранилище.
URL: https://kaktus.media/472330
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