Оплатите за электричество. С 15 декабря жителей Чуйской области начнут отключать за долги

С 15 декабря жители Чуйской области, не оплатившие вовремя счета за электричество, будут отключены от подачи электроэнергии.
Об этом сообщили в Чуйском предприятии электрических сетей (ЧУПЭС).
По данным его пресс-службы, на сегодня порядка 3,5 тыс. бытовых и небытовых абонентов имеют долги за пользование электричеством. Чтобы не остаться в неприятном положении во время холодов, ЧУПЭС призывает пользователей погасить в течение двух дней имеющие задолженности.
Проверить свой счет можно на сайте предприятия в рубрике «Баланс абонента» («Абоненттин балансы»). Также информацию о состоянии счета можно узнать:
• написав на WhatsApp 0556 001209;
• позвонив по круглосуточным номерам 1209 или 0772 00 12 09, 0702 00 12 09, 0556 00 12 09.
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