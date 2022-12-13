Оплатите за электричество. С 15 декабря жителей Чуйской области начнут отключать за долги

С 15 декабря жители Чуйской области, не оплатившие вовремя счета за электричество, будут отключены от подачи электроэнергии.

Об этом сообщили в Чуйском предприятии электрических сетей (ЧУПЭС).

По данным его пресс-службы, на сегодня порядка 3,5 тыс. бытовых и небытовых абонентов имеют долги за пользование электричеством. Чтобы не остаться в неприятном положении во время холодов, ЧУПЭС призывает пользователей погасить в течение двух дней имеющие задолженности.

Проверить свой счет можно на сайте предприятия в рубрике «Баланс абонента» («Абоненттин балансы»). Также информацию о состоянии счета можно узнать:

• написав на WhatsApp 0556 001209;

• позвонив по круглосуточным номерам 1209 или 0772 00 12 09, 0702 00 12 09, 0556 00 12 09.



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