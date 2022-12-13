Гульзат Кабылова: Рак шейки матки можно полностью предотвратить

Носителями вируса обычно бывают мужчины...

Что может сделать каждая женщина, чтобы избежать рака шейки матки, рассказала в интервью vb.kg акушер-гинеколог медицинского центра "ЮРФА" Гульзат Кабылова.

- Для профилактики рака шейки матки существует несколько эффективных мер. Главные - вакцинация от вируса папилломы человека и скрининг. Это очень важно, потому что этот вид рака полностью предотвратим. В настоящее время Минздравом впервые реализуется государственная программа по вакцинации от вируса папилломы человека. Прививаются на бесплатной основе девочки, начиная с 11 до 14 лет включительно. Моя дочка, например, получила первую такую вакцину, вторая прививка предстоит через шесть месяцев.

Родителям, у которых есть дети этого возраста, хотела бы порекомендовать вакцинировать их от ВПЧ. Вакцинация девочек против вируса папилломы человека (ВПЧ) в дальнейшем почти на 90 процентов сокращает количество случаев развития у них рака шейки матки.

- Почему делается вакцинация от ВПЧ в этом возрасте?

- Это связано с тем, что уже при первом половом контакте можно заразиться папилломой вируса и тогда в вакцине не будет никакого смысла. Поскольку вакцина против ВПЧ может предотвратить инфицирование, то прививка рекомендуется подросткам в достаточно раннем возрасте, до наступления сексуальной активности, когда еще нет встречи с инфекционными агентами, нет никакой травматизации.

Сейчас уже более 100 стран начали использовать вакцину в рамках программы ВОЗ по борьбе с раком шейки матки, причем многие страны уже включили ее в Национальные календари прививок. К сожалению, пока этой вакцины нет в нашем обязательном календаре прививок, но надеюсь, что очень скоро это произойдёт. Пока это дело добровольное. И родители должны понимать, что они ответственны за здоровье своих детей в будущем.

- Количество женщин, по данным Минздрава, с раком шейки матки год от года увеличивается. Почему?

- Да, рак шейки матки является четвертым по распространенности раком у женщин во всем мире, в том числе в Кыргызстане. Ежегодно он убивает в мире более 300 000 человек. Причин может быть множество. Основной фактор риска – это вирус папилломы человека. Он приводит к раку шейки матки.

И, конечно, невнимание женщин к своему здоровью, которое на 50 процентов зависит от нашего образа жизни, от отношения к себе. Здесь можно говорить только о регулярности обследований, поскольку рак не появляется из ничего. Ему предшествуют определённые заболевания. Женщины должны после 35 лет регулярно посещать гинеколога, проходить маммографию. Нельзя сидеть и просто ждать, потому что ничего не болит. К сожалению, приходят, когда уже болит и серьезно.

Раньше работала программа по диспансеризации, женщины обязательно проходили осмотр шейки матки и сдавали анализы, хотя бы обычный мазок на цитологию и т.д. Сейчас они, как правило, делают УЗИ малого таза и, если патологий нет, то успокаиваются. На УЗИ, конечно, видно шейку. Но гинеколог на приеме с помощью новых технологий диагностики увидит гораздо больше и его диагноз будет более надежным.

-Откуда появляется этот вирус?

- Вирус папилломы человека (ВПЧ) присутствует в явной или скрытой форме у 70–85 процентов населения. Но как он проявит себя, зависит от иммунитета. Он передаётся половым путём. Чаще, конечно, страдают молодые женщины, потому что они активно живут половой жизнью, реже женщины в постменопаузе, в климактерическом периоде. Носителями вируса обычно бывают мужчины, и у них тоже может поражаться мочеполовой тракт и органы малого таза. Факторами риска является и частая смена половых партнёров. Всё это может провоцировать и усугублять ситуацию. Необходимо больше просвещать молодых людей об угрозах, а также о необходимости защищать себя в сексе.

- Как часто надо посещать гинеколога, чтобы вовремя отреагировать на возможные проблемы?

- Как минимум, в полгода один раз. Если уже наступила менопауза, то можно один раз в год, но, если что-то беспокоит, то посещать гинеколога нужно чаще. У нас же считается, если ничего не болит, то и ходить к врачу не надо.

- Какие признаки или симптомы должны насторожить?

-Это могут быть выделения. В норме у женщин должны быть бели (влагалищные выделения), слизистые по консистенции, без запаха, обычно они усиливаются к середине менструального цикла. Сами по себе они не считаются опасным симптомом. Плохо, если бели имеют желтый, серый или красный цвет, неприятный запах или выделяются в больших количествах. Это симптомы, говорящие о серьезных изменениях в организме, которые нельзя оставлять без внимания.

- Ваши пошаговые советы, как защитить шейку матки?

- Во-первых, надо соблюдать правила гигиены, что мы можем сделать сами, без участия извне. Носить хлопчатобумажное бельё, стараться избегать ежедневных прокладок, потому что трудно сказать, из чего они сделаны. Чаще всего это синтетические материалы, значит, наша кожа не дышит. При подмывании нельзя сильно увлекаться различными интим-гелями и мылом, потому что эти средства гигиены высушивают кожу. Лучше пользоваться обычной теплой водой, без всяких добавок. Можно использовать отвар ромашки или календулы.

Во-вторых, один раз в полгода, как я уже сказала, надо обязательно посещать гинеколога. Сейчас во всех государственных и частных клиниках есть аппарат кольпоскоп, которым под микроскопом в десятикратном увеличении мы обследуем влагалищную часть шейки матки. Сейчас медицина позволяет выявлять на ранней стадии болезнь и не доводить ее до злокачественной стадии. Как известно, все наши изменения в организме сначала имеют доброкачественный характер, и уже потом они переходят в злокачественный процесс. Но не все женщины прислушиваются к нашим советам, и приходят к врачу, когда им уже сложно, а порой уже и невозможно помочь.

Кстати

Минздрав отмечает, что в 2021 году показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями повысились. В структуре онкологической заболеваемости:

- на первом месте стоит рак желудка - 13,3%,

- на втором месте - рак молочной железы 12,1%,

- на третьем месте - рак легких 8,7%,

- на четвертом месте - рак шейки матки 7,3%.

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