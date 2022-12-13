В Ноокене женщине брызнули в лицо кислотой, чтобы украсть у нее золото

В Ноокене предпринимательнице в лицо брызнули уксусной кислотой, чтобы украсть у нее золотые изделия.
Об этом редакции vb.kg сообщили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.
По данным пресс-службы, в отдел милиции 10 декабря 2022 года около 23.10 поступила информация из офтальмологического отделения Кочкор-Атинской городской больницы Ноокенского района о том, что жительнице города Кочкор-Ата,1971 г.р., неизвестный гражданин в глаза брызнул уксусной кислотой, и она была госпитализирована в офтальмологическое отделение Кочкор-Атинской городской больницы.
10 декабря 2022 года данный факт был зарегистрирован в Ноокенском РОВД и начато доследственное расследование.
В ходе проверки 10 декабря 2022 года около 16.30 в ломбард, расположенный на центральном рынке, зашла женщина в маске лет 30-35 лет и облила лицо А.Машаевой уксусной кислотой и вынесла золотые украшения рыночной стоимостью 2 млн сомов, а потерпевшая обратилась с заявлением в милицию.
В результате оперативного расследования была задержана 20-летняя жительница Ноокенского района.
Задержанная полностью признала свою вину в совершении этого преступления, она добровольно сдала серую сумку, в которой находились вещественные доказательства.
С учетом того, что у подозреваемой имеется ребенок, в отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время расследование продолжается.
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