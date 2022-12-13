Беглый преступник обворовывал медицинские учреждения

Не отбытый им срок на тот момент составлял чуть меньше года.
27 июля прошлого года гражданин А.Т., переведенный для дальнейшего отбывания наказания в колонию-поселение, расположенную в Иссык-Кульской области, покинул объект. Говоря простым языком – сбежал. Не отбытый им срок на тот момент составлял чуть меньше года.
Ночью со 2 на 3 августа он пробрался в один из корпусов пансионата "Золотые пески" и украл дорогой сотовый телефон, в чехле которого находился паспорт владельца.
8 августа на пляже того же пансионата А.Т. украл женскую сумку, в которой были два мобильных телефона, водительское удостоверение и три тысячи сомов.
17 августа вор орудовал уже в Бишкеке. Пролез на территорию городской клинической больницы №1 и из палаты экстренной терапии утащил мобильный телефон стоимостью 17 тысяч сомов.
25 августа украл дорогой мобильный телефон в медицинском центре "Веданта", а 2 сентября там же – еще один телефон.
9 сентября похитил два телефона в Национальном центре охраны материнства и детства, 12 сентября – телефон и паспорт в Национальном хирургическом центре им. М.Мамакеева,..
Посетил он и еще несколько медицинских учреждений, и каждый раз его добычей оказывался телефон стоимостью, как минимум, 15 тысяч сомов.
Первомайский районный суд приговорил А.Т. к четырем с половиной годам исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 50 000 сомов и возмещением материального вреда всем потерпевшим.
URL: https://www.vb.kg/425306
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!