Кабмин предлагает утвердить деловую повестку для бизнеса

Документ вынесен на общественное обсуждение.
Министерство экономики и коммерции по поручению кабинета министров разработало проект постановления, согласно которому утверждается деловая повестка бизнеса Кыргызстана до 2026 года. Документ вынесен на общественное обсуждение.
В нем говорится о поддержке и развитии предпринимательства, снижении уровня теневой экономики, улучшении позиций в международных рейтинах, оптимизации налогового администрирования, цифровизации и инновации бизнес-среды, защите прав и интересов предпринимателей.
Уточняется, что деловая повестка бизнеса будет состоять из шести принципов:
-взаимная ответственность государства и бизнеса;
-связь торговли и производственных отношений — развитие и повышение конкурентоспособности на рынке;
-инновационность — укрепление конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе;
-экологичность — сохранность окружающей среды и ресурсной базы, бережное отношение к природе;
-равенство — социальная справедливость;
-безопасность развития — противодействие негативному влиянию внешней и внутренней среды.
Деловая повестка бизнеса предусматривает дорожную карту. Она включает в себя меры, которые будет реализовывать кабмин. Все министерства и ведомства должны будут предоставлять в Минэкономики информацию о реализации деловой повестки бизнеса ежегодно до 1 июня и 31 декабря.
Минэкономики в свою очередь разработает систему индикаторов оценки, которая включает позиции в международных рейтингах, форму отчета о выполнении контрольных мероприятий, и будет контролировать исполнение.
Результаты будут обсуждаться два раза в год с представителями бизнес-сообщества.
Ссылка: https://24.kg/vlast/253227/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!