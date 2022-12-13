Кабмин предлагает утвердить деловую повестку для бизнеса

Документ вынесен на общественное обсуждение.

Министерство экономики и коммерции по поручению кабинета министров разработало проект постановления, согласно которому утверждается деловая повестка бизнеса Кыргызстана до 2026 года. Документ вынесен на общественное обсуждение.

В нем говорится о поддержке и развитии предпринимательства, снижении уровня теневой экономики, улучшении позиций в международных рейтинах, оптимизации налогового администрирования, цифровизации и инновации бизнес-среды, защите прав и интересов предпринимателей.

Уточняется, что деловая повестка бизнеса будет состоять из шести принципов:

-взаимная ответственность государства и бизнеса;

-связь торговли и производственных отношений — развитие и повышение конкурентоспособности на рынке;

-инновационность — укрепление конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе;

-экологичность — сохранность окружающей среды и ресурсной базы, бережное отношение к природе;

-равенство — социальная справедливость;

-безопасность развития — противодействие негативному влиянию внешней и внутренней среды.

Деловая повестка бизнеса предусматривает дорожную карту. Она включает в себя меры, которые будет реализовывать кабмин. Все министерства и ведомства должны будут предоставлять в Минэкономики информацию о реализации деловой повестки бизнеса ежегодно до 1 июня и 31 декабря.

Минэкономики в свою очередь разработает систему индикаторов оценки, которая включает позиции в международных рейтингах, форму отчета о выполнении контрольных мероприятий, и будет контролировать исполнение.

Результаты будут обсуждаться два раза в год с представителями бизнес-сообщества.



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