В Бишкеке с начала года зарегистрировано 103 случая насилия над детьми

В Бишкеке с начала года зарегистрировано 103 случая насилия над детьми.

Об этом на пресс-конференции сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

Она отметила, что чаще такие факты выявляются в семьях, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, это дети, оставшиеся на попечении родственников и другие.

«По каждой семье работа ведется индивидуально, с подключением инспекторов по делам несовершеннолетних, социальных работников, психологов и других специалистов. При необходимости ребенок изымается из семьи, но, в первую очередь, наша работа нацелена на выведение семей из трудной ситуации, над их воссоединением», — отметила она



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