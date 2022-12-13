Вторжение в Кыргызстан. Бежавшие баткенцы не могут получить помощь от госорганов

Баткенцы, которые временно проживают в Бишкеке и Чуйской области, не могут получить помощь от госорганов.

Об этом сообщила руководитель Ошского филиала международного центра «Интербилим» Гульгакы Мамасалиева.

По ее словам, пострадавшие баткенцы каждый день пишут активистам и правозащитникам о своих нуждах и о том, что они не могут получить те или иные услуги в местах временного проживания.

«Мы уже устали обращаться в разные министерства. Деньги заканчиваются, им срочно нужно искать жилье. Не могут своих детей устроить в детские сады и школы. Не могут получить бесплатное лечение в медучреждениях. Международную помощь в виде продуктов и вещей не могут получить, так как раздают ее в Баткене, и для получения просят туда приехать», — отметила Гульгакы Мамасалиева.

Бежавшие баткенцы также до сих пор не получили из банков договоры о пролонгации кредитов.

Гульгакы Мамасалиева просит соответствующие министерства обратить внимание на эти проблемы и оказать помощь.

Под этим сообщением активистки ответила правозащитница Назгуль Турдубекова. По ее словам, она работает с госорганами и омбудсменом Атыр Абдрахматовой по оказанию помощи пострадавшим баткенцам. «Министерства и губернаторы вроде стараются, но в целом ощущается, что денег на покрытие потребностей пострадавших ни у государственных органов, ни у НКО и бизнессектора не хватает», — отметила она.

Напомним, 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 63. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.



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