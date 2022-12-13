Постройка зоны отдыха в ОшГУ обойдется в 96.4 млн сомов

Ошский государственный университет объявил тендер на постройку зоны отдыха.

Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Стоимость тендера составляет 96 млн 434 тысячи 580 сомов. На эти средства подрядчик должен будет до 1 сентября 2023 года завершить строительство зоны отдыха в ОшГУ.

В числе дополнительных требований к подрядчику значатся опыт, репутация, не менее 5 отзывов от контролирующих госорганов за строительством, соответствие применяемых материалов к СНиП.

Уточняется, что оценка будет производиться по наименьшей стоимости с учетом качества применяемых стройматериалов и оборудования.



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