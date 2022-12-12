Министерство образования просит дать вузам с особым статусом больше свободы

Министерство образования Кыргызстана инициирует поправки в ряд законов, чтобы вузы, обладающие особым статусом, получили больше свободы.

В частности финансовой. Проект изменений вынесен на общественное обсуждение.

В нем говорится, что государственные высшие учебные заведения, обладающие особым статусом, должны иметь право самостоятельно определять порядок замещения должностей профессорско-преподавательского состава.

Средства от сдачи в аренду госимущества вузы, обладающие особым статусом, в доход республиканского бюджета не направляют.

Авторы считают, что такие высшие учебные заведения могут учить по программам высшего и послевузовского профессионального образования без получения лицензии.

«Государственные высшие учебные заведения, обладающие особым статусом, вправе самостоятельно, по согласованию с попечительским советом, распоряжаться материально-технической базой, приобретенной за счет спецсредств, а также распоряжаться деньгами, полученными от сдачи в аренду», — уточняют разработчики.

Авторы отмечают, что при действующем положении система администрирования и управления и неполная академическая свобода не обеспечивают должным образом автономию университетов и препятствует развитию конкурентоспособности вузов. Государство вмешивается в работу высших учебных заведений.

В Минобразе считают, что одобрение их предложений позволит вузам КР в течение пяти лет войти в топ тысячи международных университетов.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/253160/