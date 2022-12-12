Чтобы решить проблему смога, Минприроды установит в многоэтажках наноприсадки

Для того чтобы решить проблему смога в Бишкеке, Минприроды установит в многоэтажных домах наноприсадки.

Об этом на заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сообщила глава ведомства Динара Кутманова.

По ее словам, с первого квартала 2023 года Минприроды запускает проект по внедрению нанотехнологий.

«В 500 многоэтажных домах Бишкека будем устанавливать наноприсадки, для того чтобы уменьшить теплопотери. Последние будут сокращаться до 40 процентов. Технологии опробированы в ряде городов России. Разработка израильская. Мы практически составили меморандум с ними. Подобрали 500 домов. Будем внедрять либо в «Рабочем городке», либо в «Тунгуче». Когда получим первые результаты, будем масштабировать на весь город», — сказала Динара Кутманова.

Вчера Бишкек вновь возглавил рейтинг крупнейших городов мира World Air Quality по загрязнению воздуха. Столица Кыргызстана на первом месте с показателем воздуха как «очень нездоровый». Чиновники из года в год обещают решить проблему, но ничего не делается.



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