Департамент лекарств при Минздраве Кыргызстана не может проверять салоны красоты

Препаратами можно пользоваться только после регистрации.

Сегодня на заседании парламентского комитета по социальной политике депутат Винера Раимбачаева поинтересовалась об итогах проверки салонов красоты, осуществляющих свою деятельность без лицензий.

Парламентарий спросила, проходят ли препараты, которые вводят женщинам, проверку и каким образом медикаменты проходят границу.

Глава департамента лекарственных средств и медицинских изделий Айнура Абалиева ответила, что в целом лекарственные препараты, которые колют в салонах красоты, должны проходить проверку. По ее словам, ботокс относится к лекарствам, а гиалоурановая кислота — медицинское изделие.

«Препаратами можно пользоваться только после регистрации. Однако, как известно, есть и те препараты, которые завезены контрабандным путем. Их необходимо проверять. Наш департамент может контролировать только те ведомства, где есть фармацевтические лицензии. Салоны красоты мы не можем проверять, поэтому должны быть совместные рейды. Этот вопрос мы рассмотрим», — сказала Айнура Абалиева.

Напомним, в апреле произошел скандал с салонами красоты. Во время рейда выяснилось, что в Бишкеке салоны, а также косметологические кабинеты, где колют гиалоурановую кислоту, а также ботокс, не имеют лицензий. В некоторых из них препараты были просрочены. Минздрав проводит проверку.



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