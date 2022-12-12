Рост ОРВИ. Минздрав решает вопрос о карантине

Сегодня на заседании парламентского комитета по социальной политике депутаты подняли вопрос о росте ОРВИ среди взрослых и детей.

Министр здравоохранения Гульнара Баатырова ответила, что посетила детскую больницу. Глава ведомства признала рост заболеваемости ОРВИ среди детей.

«Мы увеличиваем количество мест в детских больницах по всей республике. Стараемся вакцинировать и проводить профилактические работы. По всей республике семейные врачи тоже посещают больницы, ведут там прием. Проблема переполненности больниц заключается еще в том, что 80-85 процентов людей не идут сначала в поликлинику, они сразу едут в больницу. Надо признать, что на самом деле хромает и работа сотрудников ЦСМ. Решается вопрос о закрытии отдельных классов на карантин», — сказала Гульнара Баатырова.

Отметим, по информации департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом выросла в Кыргызстане в 1,5 раза.



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