В этом году Минфин Кыргызстана не выделил на защиту экологии ни одного сома

В этом году Минфин не выделил на защиту экологии Кыргызстана ни сома.

Об этом на заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сообщила глава Минприроды Динара Кутманова.

По ее словам, в 2022 году в бюджет от профильного ведомства поступило 1 миллиард 700 миллионов сомов. Но из них на охрану окружающей среды не выделено ни сома.

«Прошу поддержки у депутатов при рассмотрении проекта Всемирного банка на $50 миллионов. Мы его запустили в этом году. Почему-то Минфин не хочет сейчас его одобрять и эти $50 миллионов хочет направить на другие нужды», — сказала чиновница.

Она отметила, что государство должно изменить отношение к экологии и в стране должны работать внутригосударственные механизмы финансирования.

«Конечно, гранты это хорошо. Климат, экология грантируются очень хорошо. Но в то же время международные институты при создании международных фондов всегда требуют внутренний вклад. Пока этот механизм не заработает, мне на международной площадке тяжело будет доказывать нашу приверженность климатической повестке. Если мы даем бюджету 1 миллиард 700 миллионов сомов, то по крайней мере хотя бы 30 процентов должны направлять на охрану окружающей среды», — добавила Динара Кутманова.



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