Как отличить COVID-19 от ГРИППа?

Бишкек, "Саясат.kg". Коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп.
Вирус гриппа и коронавирус имеют схожие пути передачи и нередко также похожи по клинической картине.
Но есть различия:
1) При COVID-19 инкубационный период может составлять от 1 до 14 дней, при Омикрон-штамме сокращается до 3-х суток, а при гриппе первые симптомы могут уже появляться от нескольких часов у людей со сниженной иммунной системой и до 3 дней;
2) Общее состояние при гриппе часто может улучшиться в течении 7-8 дней. А при коронавирусной инфекции на 7-8 день у определенного процента людей, которые имеют факторы риска, при отсутствии правильного лечения заболевание может перейти на следующую стадию - с появлением одышки и дыхательной недостаточности;
3) Коронавирусная инфекция может вызывать расстройство пищеварения (диарея), при гриппе же у взрослых встречается редко;
4) Сезонность: для гриппа характерна осеннее-зимняя сезонность, тогда как для COVID-19 играет роль нарушение противоэпидемических норм;
5) Смертность при COVID-19, выше, чем при гриппе — коэффициент смертности составляет 3-4%. Смертность при сезонном гриппе обычно находится на уровне до 0,1%.
6) Коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп.
7) При COVID-19 и гриппе применяются разные способы лечения. Но пациенты с легкими симптомами и того, и другого заболевания, как правило, могут безопасно получать помощь на дому.
Важно, чтобы отличие коронавируса от гриппа устанавливал врач, так как оба заболевания могут приводить к опасным осложнениям – в том числе, пневмонии и в последующем летальному исходу.
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