ГКНБ КР: Выявлены факты незаконного вывода бюджетных средств в Управлении капитального строительства Чуйской области

Бишкек, "Саясат.kg". В рамках расследуемого досудебного производства задержан и водворен в СИЗО ГКНБ КР директор подрядной компании «К.А.Д.»

ГКНБ Кыргызской Республики в рамках проводимых мероприятий получены данные о незаконном выводе бюджетных средств в особо крупном размере (более 30 млн. сомов) путем служебного подлога документов и составления фиктивного договора подряда должностными лицами Управления капитального строительства по Чуйской области и Департамента жилищно-гражданского строительства Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ при Кабинета Министров.

Установлено, что в декабре 2019 года без проведения соответствующего конкурса на проведение дополнительных работ не включенных в тендерную смету, путем составления фиктивных дополнительных соглашений, незаконно выведены денежные средства в сумме более 30 млн. сом из республиканского бюджета в пользу подрядной организации ОсОО «С.Т.», тогда как фактически указанные дополнительные работы не были ими выполнены.

На основании собранных материалов, в рамках расследуемого досудебного производства задержан и водворен в СИЗО ГКНБ КР директор подрядной компании «К.А.Д.»

В настоящее время следствием устанавливается точная сумма ущерба причиненная государству, а также круг должностных лиц уполномоченных государственных органов причастных к данному преступлению.