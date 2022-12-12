ГКНБ КР: Выявлены факты незаконного вывода бюджетных средств в Управлении капитального строительства Чуйской области 

Бишкек, "Саясат.kg". В рамках расследуемого досудебного производства задержан и водворен в СИЗО ГКНБ КР директор подрядной компании «К.А.Д.»
ГКНБ Кыргызской Республики в рамках проводимых мероприятий получены данные о незаконном выводе бюджетных средств в особо крупном размере (более 30 млн. сомов) путем служебного подлога документов и составления фиктивного договора подряда должностными лицами Управления капитального строительства по Чуйской области и Департамента жилищно-гражданского строительства Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ при Кабинета Министров.
Установлено, что в декабре 2019 года без проведения соответствующего конкурса на проведение дополнительных работ не включенных в тендерную смету, путем составления фиктивных дополнительных соглашений, незаконно выведены денежные средства в сумме более 30 млн. сом из республиканского бюджета в пользу подрядной организации ОсОО «С.Т.», тогда как фактически указанные дополнительные работы не были ими выполнены.
На основании собранных материалов, в рамках расследуемого досудебного производства задержан и водворен в СИЗО ГКНБ КР директор подрядной компании «К.А.Д.»
В настоящее время следствием устанавливается точная сумма ущерба причиненная государству, а также круг должностных лиц уполномоченных государственных органов причастных к данному преступлению.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!