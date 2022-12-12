Морозы стали причиной увеличения аварий на водопроводных сетях Бишкека

Морозы стали причиной увеличения аварий на водопроводных сетях Бишкека.

Об этом сообщает пресс-служба города.

Уточняется, что из-за низкой температуры воздуха в два раза возросло количество аварий на городских водопроводных сетях.

По данным муниципалитета, промерзание грунта приводит к его подвижкам, что влечет за собой образование трещин и прорывов на ветхих трубопроводах. Работы по устранению аварийных ситуаций на сетях холодного водоснабжения и водоотведения находятся на контроле и ведутся в круглосуточном режиме.

Повреждения зафиксированы на трубопроводах в микрорайоне «Кок-Джар», дом № 10, на пересечении улиц Горького и реки Аламедин, улице Ибраева, 71, по проспекту Жибек Жолу, 28, на улице Огонбаева, 139, улице Таттыбубу 70, 72, в микрорайоне «Джал-23», дом № 14.

Бишкекводоканал работает над устранением неполадок.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в столице сохранится холодная погода, температура воздуха ночью составит до 15 градусов мороза.



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