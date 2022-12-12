В Кара-Балте мужчина застрелил водителя, наехавшего на него и не признавшего вину

В Кара-Балте задержан подозреваемый в совершении убийства, который застрелил свою жертву из-за обиды.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области, 1 декабря возле гаражей квартала Западный был обнаружен труп гражданина Х.И. 1973 года рождения с огнестрельным ранением в области головы.

Данный факт был зарегистрирован в ОВД Жайылского района по ст.122 (убийство) УК КР, возбуждено уголовное дело.

По полученной оперативной информации был установлен и 8 декабря задержан по подозрению в совершении данного преступления гражданин Д.Б. 1993 года рождения и водворен в ИВС района.

Данное убийство было совершено на почве обиды, так как в июне 2022 года потерпевший Х.И. на своей автомашине совершил наезд на пешехода, подозреваемого Д.Б. и, не признав свою вину, обматерив последнего, уехал с места происшествия.

Так, 9 декабря судом Жайылского района в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражей с содержанием в СИЗО №1 г.Бишкек сроком на 2 месяца.

В ходе следствия будет проверена его причастность к совершению других тяжких преступлений, которые были совершены на территории Жайылского района.

В данное время следствие продолжается.

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