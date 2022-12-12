Пограничники КР задержали 2,5 тонн контрабандного лимона из Таджикистана 

Пограничники Лейлекского пограничного отряда задержали автомашину с контрабандным грузом, сообщает пресс-служба Пограничной службы ГКНБ КР.
По ее данным, в ходе несения службы в местности Плотина Лейлекского района пограничный наряд задержал автомашину марки «Mercedes-Benz Sprinter».
В ходе досмотра пограничный наряд обнаружил 2500 кг лимонов, которые пытались нелегально завезти из Таджикистана в Кыргызстан.
Во время опроса выяснилось, что задержанный водитель С.С., 1985 г.р., является гражданином КР.
По предварительным данным, стоимость контрабандного груза составила более 300 тыс. сомов.
После оформления соответствующих документов задержанный гражданин и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.
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