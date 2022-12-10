Глава Минцифры депутату: Прикрываясь мандатом, вы оклеветали госслужащих!

Касательно обвинения в коррумпированности Министерства цифрового развития.

Глава Министерства цифрового развития Кыргызской Республики Талантбек Иманов на своей странице в Facebook высказался относительно заявления депутата Жогорку Кенеша Жусупбека Коргонбай уулу о продаже талонов для очереди в ЦОН Ноокатского района и о коррумпированности Министерства цифрового развития Кыргызской Республики.

"По заявлению депутата Жусупбека Коргонбай уулу на заседании Жогорку Кенеша по поводу того, что в Центре обслуживания населения Ноокатского района сотрудник продает талоны электронной очереди, начато служебное расследование. В случае подтверждения этой информации будут приняты соответствующие меры.

Относительно заявления, что "сотрудники забирают домой аппараты ЦОН и там готовят документы", - это просто технически невозможно, поскольку автоматизированные системы работают по защищенным VPN-каналам и доступ к базе данных строго ограничен. Персонификация документов государственного значения производится исключительно в Государственном центре персонификации (паспорта, водительские удостоверения), документы ЗАГС распечатываются специалистами ДРН на месте.

Данный ЦОН функционирует с 25 мая 2021 года. Оснащен и оборудован всеми необходимыми средствами, проходная способность ЦОН рассчитана на прием 200-400 заявителей в день. Необходимо отметить, что в последнее время наблюдаются частые отключения электричества в региональных ЦОН, что сказывается на обслуживании людей.

Касательно обвинения в коррумпированности Министерства цифрового развития.

Вы, как депутат парламента, являетесь голосом своих избирателей, и с трибуны Жогорку Кенеша вы должны доносить достоверную информацию, а не использовать ложную для сведения счетов и зарабатывания политических очков.

Вчера с трибуны парламента из ваших уст прозвучало, что Минцифра - самый коррумпированный орган. Вы знаете, что в МЦР работает 2707 сотрудников, и каждого вы обвинили в коррупции. Вы, прикрываясь депутатским мандатом, оклеветали государственных служащих, которые с честью выполняют свою работу и работают ради интересов страны. За такие бездоказательные обвинения вы должны понести ответственность.

Есть хорошая поговорка: "В чужом глазу соринку видит, а в своем бревна не замечает". Вам напомнить, как вы атаковали моих сотрудников и меня с требованием устроить ваших знакомых на различные государственные должности. Вам было отказано. Вы лоббист и работаете не ради интересов избирателей. Вы лоббист своих интересов.

Также отмечу, что Министерством цифрового развития на постоянной основе с соответствующими органами проводится работа по устранению коррупционных рисков во всех подразделениях министерства. Ранее я не раз заявлял в СМИ, что система по выдаче паспортов и других документов для граждан в ЦОНах была коррумпирована и укоренилась так, что их сотрудники уже ничего не боялись. Но была проведена глобальная работа по искоренению этого факта, и сегодня есть реальные результаты", - написал Талантбек Иманов.

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