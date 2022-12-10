Депутат парламента пожаловался генпрокурору на сотрудников Свердловского РУВД

По словам депутата, к нему обратилась жительница Бишкека, у которой на днях украли из дома крупную сумму денег.



Депутат парламента Дастан Бекешев пожаловался генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву на сотрудников РУВД Свердловского района Бишкека. В своем Telegram-канале он рассказал подробности.

По словам депутата, к нему обратилась жительница Бишкека, у которой на днях украли из дома крупную сумму денег. «Женщина, как полагается, вызвала милицию. Но вместо того, чтобы принять у нее заявление и зарегистрировать его, сотрудники Свердловского РУВД стали ее допрашивать, откуда у потерпевшей такие деньги. Заявили, что, если надо, в налоговую сообщат. Хотя это не функции милиции, выяснять происхождение средств», — подчеркнул Дастан Бекешев.

Он добавил, что это обычная практика, когда заявителя делают виноватым. В качестве примера, привел инцидент с избиением двух женщин сотрудником ГОМ № 5. «Этот сотрудник, когда на него поступила жалоба, заявил, что это на него напали, пытались избить. Он признал, что ударил женщин, но в качестве самообороны», — сказал Дастан Бекешев.

Парламентарий посетовал, что при обращении в органы прокуратуры последние занимаются отписками. Все эти ходатайства и прошения возвращаются обратно в районные отделения милиции и их исполнение никто не контролирует. «Вот такой вот у нас формальный подход», — заключил Дастан Бекешев.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/253076/