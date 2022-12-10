Убийство Доо Чынгыза. Суд вернул дело на доследование

Уголовное дело по факту убийства криминального авторитета Чынгыза Джумагулова вернули на доследование.
Об этом 24.kg сообщили собственные источники в правоохранительных органах.
Уточняется, что решение принял Октябрьский районный суд Бишкека. Известно, что СИН сейчас должна устранить пробелы следствия.
Чынгыза Джумагулова убили 30 июля. По предварительной версии, сокамерник нанес ему множество ножевых ранений и перерезал горло.
Ранее его задержали сотрудники ГКНБ по факту организации преступной группировки и систематического вымогательства денег в особо крупном размере у предпринимателей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/253091/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!