Убийство Доо Чынгыза. Суд вернул дело на доследование

Уголовное дело по факту убийства криминального авторитета Чынгыза Джумагулова вернули на доследование.

Об этом 24.kg сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что решение принял Октябрьский районный суд Бишкека. Известно, что СИН сейчас должна устранить пробелы следствия.

Чынгыза Джумагулова убили 30 июля. По предварительной версии, сокамерник нанес ему множество ножевых ранений и перерезал горло.

Ранее его задержали сотрудники ГКНБ по факту организации преступной группировки и систематического вымогательства денег в особо крупном размере у предпринимателей.



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