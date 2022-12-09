Привили школьницу, несмотря на отказ. Медики озвучили итоги проверки

Об этом по итогам проверки Республиканского центра иммунопрофилактики сообщили в Минздраве.
Принуждения школьницы в селе Кошой к вакцинации от вируса папилломы человека (ВПЧ) со стороны медработников не было. Об этом по итогам проверки Республиканского центра иммунопрофилактики сообщили в Минздраве.
По данным ведомства, в ходе служебного расследования опрошены медицинские работники группы семейных врачей (ГСВ) № 5 села Кошой.
«Действительно, до начала вакцинации от ВПЧ бабушка девочки писала отказную. Однако 5 декабря ученица 5-го класса добровольно пришла на вакцинацию вместе с одноклассницами. До момента вакцинации проведен общий осмотр, опрос, термометрия. После получения прививки она была под наблюдением медицинских работников, побочных проявлений не возникло. В настоящее время девочка чувствует себя хорошо», — говорится в сообщении.
«Медики просят учителей приводить на прививку тех детей, у кого нет отказов родителей. Возможно, учителя тоже пропустили этот момент, это человеческий фактор. Медсестры написали объяснительные. Медиков повсеместно предупредили, чтобы они были внимательнее, работали в рамках приказа и делали прививки только подросткам без отказов и медицинских противопоказаний», — сообщила 24.kg глава РЦИ Гульбара Ишенапысова.
Вакцинация против ВПЧ 11-14-летних девочек началась, согласно календарю профилактических прививок, с 14 ноября. Ее проводят в школах бесплатно. Вакцина вводится двукратно с интервалом шесть месяцев.
Всего планируется охватить не менее 90 процентов подростков целевой группы (около 228 тысяч человек). По данным на 7 декабря, привито 147 тысяч девочек-подростков. Процент отказов пока неизвестен.
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