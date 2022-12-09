В «Азаттыке» сменили главу. Им стал пресс-секретарь экс-премьер-министра

Сменился руководитель бишкекского представительства кыргызской службы радио «Азаттык».

Об этом сообщает СМИ.

Указывается, что исполняющим обязанности директора вместо Айзады Касмалиевой стал Бакыт Асанов.

«Айзада Касмалиева возглавляла «Азаттык» с 1 мая 2017 года. Она прошла обучение в офисе «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» в Праге. Бакыт Асанов работал корреспондентом «Азаттыка» с октября 2011-го. Он также проходил повышение квалификации в Праге. С 2017 года вел аналитическую программу «Эксперты разбираются», — уточняет СМИ.

Отметим, что Бакыт Асанов в 2016-м был пресс-секретарем премьер-министра Темира Сариева.

Напомним, ранее Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики сообщило, что приостановило на два месяца работу сайта радио «Азаттык». В ведомстве отметили, что 16 сентября ресурс «Настоящее время» (подведомственная структура «Азаттык Медиа») опубликовал видеоматериал под названием «Тяжелые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана», в котором «применены элементы языка вражды, неподтвержденная информация о якобы нападении кыргызской стороны на Таджикистан, нагнетающая обстановку в обществе информация и вызывающая ненависть, дискриминацию и раскол среди граждан при освещении событий в Баткенской области».

Президент «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Джейми Флай сделал заявление, в котором отметил, что «вещательная компания изучила содержание данного материала и не обнаружила никаких нарушений стандартов».



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