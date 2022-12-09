Активиста Ондуруша Токтонасырова оштрафовали - он намеревался провести пикет у здания Посольства России

Гражданского активиста Ондуруша Токтонасырова оштрафовали на 3 тысячи сомов за нарушение порядка проведения мирных собраний.

Об этом «Азаттыку» сообщил он сам.

Милиция задержала Токтонасырова, когда он направлялся к зданию Посольства России для проведения пикета против визита в Кыргызстан президента РФ Владимира Путина.

По словам активиста, он намерен обратиться в суд, так как считает штраф необоснованным.

Ондуруш Токтонасыров известен своей активной позицией против вторжения России в Украину. Ранее он провел несколько акций перед диппредставительством РФ.

Владимир Путин прибыл в Бишкек утром 9 декабря. Он примет участие в заседании Высшего совета Евразийского экономического союза.



Азаттык