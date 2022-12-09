В Москве задержаны кыргызстанцы - по подозрению в вымогательстве у соотечественников

Сотрудники МВД России задержали граждан Кыргызстана - по подозрению в вымогательстве у кыргызстацев в Москве.

Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным правоохранителей, задержанные числятся членами ОПГ. Они, как отмечается, пытались организовать контроль за кыргызстанцами, занимающимися предпринимательской деятельностью в Москве и одноименной области.

«В результате принятых мер задержаны граждане, состоящие на оперативном учете МВД КР как активные члены одной из организованных преступных группировок: Т. уулу М. (трижды менял фамилию) по прозвищу «Мырза», 1986 года рождения, уроженец Ошской области и гражданин Х.Р. по прозвищу «Роха», 1998 года рождения, житель Чуйской области», - указано в сообщении МВД.

По данным МВД, в настоящее время в Кыргызстане на учете состоит 1177 членов ОПГ. В августе 2022 года сербское издание Numbeo определило Кыргызстану 36 место в рейтинге уровня преступности среди 142 стран мира.



Азаттык