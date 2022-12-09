Нацбанк продолжает штрафовать обменники и проверять банки

Нацбанк Кыргызстана провел очередную проверку в коммерческих банках для выявления нарушений требований законодательства при валютных операциях и обслуживании клиентов.

Об этом рассказали в НБ КР.

По итогам проверки направлено 65 предписаний, 31 предупреждение и 13 рекомендаций.

"Коммерческим банкам направлены рекомендации по улучшению качества банковского обслуживания клиентов и необходимости поддержания достаточного объема наличной иностранной валюты для удовлетворения потребностей населения", - рассказал финансовый регулятор.

Также Нацбанк совместно с правоохранительными органами проводит мероприятия по выявлению спекулянтов, осуществляющих обменные операции без соответствующей лицензии Нацбанка.

Были проведены инспекторские проверки 121 обменного бюро и 58 лиц, осуществляющих обмен иностранной валюты без соответствующей лицензии.

По итогам проверок в 47 случаях приостановлено действие лицензий обменных бюро и отозваны лицензии у шести обменников.

Были наложены штрафы на 23 обменных бюро по 55 тыс. сомов (общая сумма - 1 млн 265 тыс.) и на 43 физических лица - по 17,5 тыс. сомов (всего - 752,5 тыс. сомов).



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