В аэропорту Оша из-за тумана отменили внутренние рейсы. Международные отложены

В международном аэропорту "Ош" сегодня, 9 декабря, с 09:26 наблюдается густой туман, видимость составляет 50 метров.

По этой причине все внутренние рейсы перенесены до улучшения погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Предварительно перенесены рейсы:

132 Ош - Бишкек - на 13:20;

106 Ош - Бишкек - на 13:30;

178 Ош - Бишкек - на 13:40;

128 Ош - Бишкек - на 15:00;

220 Ош - Бишкек - на 13:50.

Из-за густого тумана самолет авиакомпании UTAIR, выполнявший рейс из Сургута, сел на запасной аэродром в узбекистанском Намангане.

Из-за тумана переносятся также некоторые международные рейсы:

3260 Ош - Москва - на 13:55;

965 Ош - Москва - на 13:00;

2910 Ош - Москва - на 13:15.

"Соответственно сдвигается график внутренних авиарейсов, осуществляемых в южную столицу из международного аэропорта "Манас", - сообщает аэропорт Оша.

Информацию о рейсах можно уточнить в справочных аэропортов:

0312 69 31 09 ("Манас");

0 3222 9 01 01 ("Ош").





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