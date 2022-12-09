В аэропорту Оша из-за тумана отменили внутренние рейсы. Международные отложены

В международном аэропорту "Ош" сегодня, 9 декабря, с 09:26 наблюдается густой туман, видимость составляет 50 метров.
По этой причине все внутренние рейсы перенесены до улучшения погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Предварительно перенесены рейсы:
132 Ош - Бишкек - на 13:20;
106 Ош - Бишкек - на 13:30;
178 Ош - Бишкек - на 13:40;
128 Ош - Бишкек - на 15:00;
220 Ош - Бишкек - на 13:50.
Из-за густого тумана самолет авиакомпании UTAIR, выполнявший рейс из Сургута, сел на запасной аэродром в узбекистанском Намангане.
Из-за тумана переносятся также некоторые международные рейсы:
3260 Ош - Москва - на 13:55;
965 Ош - Москва - на 13:00;
2910 Ош - Москва - на 13:15.
"Соответственно сдвигается график внутренних авиарейсов, осуществляемых в южную столицу из международного аэропорта "Манас", - сообщает аэропорт Оша.
Информацию о рейсах можно уточнить в справочных аэропортов:
0312 69 31 09 ("Манас");
0 3222 9 01 01 ("Ош").
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