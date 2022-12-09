КНР передала проект железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан" на экспертизу

КНР завершила полевые работы, связанные с подготовкой к строительству железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан.

Об этом на встрече с Садыром Жапаровым рассказал вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа.

По его словам, в ближайшее время технико-экономическое обоснование передадут Кыргызстану и Узбекистану для проведения экспертизы.

"Ху Чуньхуа подчеркнул важность укрепления сотрудничества в сфере взаимосвязанности, выразив надежду, что три стороны будут активно продвигать проект железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан", обеспечивая таким образом бесперебойное торгово-экономическое взаимодействие между странами", - рассказали в пресс-службе президента КР.

Садыр Жапаров отметил, что этот проект окажет позитивное влияние на экономическое развитие всего региона и станет важным звеном в реализации инициативы председателя КНР Си Цзиньпина "Один пояс - один путь".



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