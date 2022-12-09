"Организаторы не доплатили $10 тыс". Подробности о срыве концерта Алессандро Сафины

Наш театр ни при чем, мы лишь предоставили помещение в аренду.

Директор Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева Алмазбек Истамбаев прокомментировал срыв концерта Алессандро Сафины.

По словам Истамбаева, театр оперы и балета не имеет отношения к организации концерта. Организацией занимался общественный фонд "Керемет Дуйно", который уже привозил певца в Бишкек в августе этого года. Театр сотрудничает с этим фондом уже несколько лет.

"Наш театр ни при чем, мы лишь предоставили помещение в аренду. Фонд "Керемет Дуйно" заключил с нами договор на аренду помещения. Мы со своей стороны выполнили все условия договора, организаторы полностью оплатили наши услуги.

Мы репетировали, симфонический оркестр был на сцене, все службы работали, встретили гостей, рассадили их. Днем Алессандро Сафина репетировал с нашим оркестром и ничто не предвещало бури.

В 19:00 двери театра не открывали почему-то, организаторы просили никого не пускать. В 19:30 вышел продюсер и сообщил, что организаторы не выполнили условия договора. Сафина сам тоже вышел к публике и подтвердил.

Я позвонил организаторам. Они сообщили, что не хватает $10 тыс. на его гонорар. Я по своим связям начал искать деньги. Друг был в зале, и у него случайно с собой оказались $10 тыс. Мы принесли деньги, но артист уже начал говорить о моральном ущербе. Нетактично поступил. Любой великий артист, если зритель просит, обязан спеть", - сказал Истамбаев.

Отметим, очевидцы сообщали, что зал был заполнен на 90%. Почему в таком случае организаторы не смогли собрать гонорар артисту, Истамбаев не знает.

"На практике заполненность зала еще не означает, что все билеты распроданы. Бывает и такое - билеты не продаются, и чтобы хотя бы заполнить зал, билеты просто раздают. Но, насколько я знаю, организаторы сотрудничали с сервисом по продаже онлайн-билетов, и там им сообщали, что за 2 дня билеты будут распроданы. Почему так получилось, я не знаю", - добавил Истамбаев.



URL: https://kaktus.media/472083