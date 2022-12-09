3 942 жителя Баткенской области еще не вернулись в свои дома

Глава кабинета министров обозначил ряд острых вопросов, имеющихся на данный момент.

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел очередное заседание Государственной комиссии по восстановлению и развитию административно-территориальных единиц, пострадавших и разрушенных в результате акта вооруженной агрессии со стороны Республики Таджикистан в Баткенской и Ошской областях. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Глава кабинета министров обозначил ряд острых вопросов, имеющихся на данный момент.

"На сегодняшний день в свои дома в Баткенской области не вернулись 3 942 гражданина, из которых 3 781 гражданин временно проживает не в своем доме, 161 человек проживает в приемном пункте. Важно помнить о том, что эти граждане нуждаются в соответствующей поддержке. Необходимо уточнить информацию по каждому, кто сейчас временно находится в столице, Чуйской области и Оше, и в случае необходимости оказывать им помощь. Мы выплатили компенсацию в размере 149,6 миллиона сомов владельцам полностью сгоревших домов, а также жилых строений, нуждающихся в ремонте. Основной вопрос – ход строительства 420 домов, стоимость каждого из них – 3,3 миллиона сомов", - сказал он.

Согласно информации специального представителя президента Кыргызской Республики по вопросам восстановления и развития приграничных сел Баткенской области Кайрата Кошбакова, на сегодняшний день ведутся строительные работы на 415 объектах. Из них на 273 объектах ведутся работы по возведению стен, на 95 объектах уложены плиты-перекрытия, на 36 объектах ведутся кровельные работы, а на 11 – проводятся работы по внутренней отделке.

"В городе Бишкеке 3-этажные школы были построены за 3-4 месяца. Скоро будет уже третий месяц, а строительство домов еще не завершено. Необходимо ускорить работы", - сказал глава кабмина.

Он также отметил необходимость проведения работы по созданию инфраструктуры в селах.

"Если оправданием служит вопрос генерального плана, то сотрудников, имеющих отношение к документу, необходимо уволить. Если дело не в генеральном плане, значит вопрос в исполнении ранее данных поручений. Если профильные органы "спят", то министры поедут в Баткенскую область и до Нового года будут там работать и решать вопросы", - сказал он.

Акылбек Жапаров также отметил, что одним из актуальных вопросов является работа по заявлениям граждан на списание кредитов. Всего списано 287 кредитов, еще поступило 474 заявлений от заемщиков, по ним проводится работа. По его словам, от населения поступают предложения по ускорению процесса списания кредитов, упрощению критериев выдачи кредитов по проекту льготного финансирования Баткенской области и предоставлению льготных кредитов на более долгий срок.

По итогам заседания государственным органам дан комплекс поручений по усилению восстановительных работ. Отдельным членам государственной комиссии объявлены замечания и выговоры за ненадлежащее исполнение поручений по вопросам восстановления Баткенской области и оказание поддержки населению.





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