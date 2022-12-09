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Из-за саммита ЕАЭС школы Бишкека переходят на онлайн-обучение

Из-за саммита ЕАЭС школы переходят на онлайн-обучение.

Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, на основании обращения ГУВД города Бишкек в связи с проведением Высшего экономического совета дороги на период прохождения будут перекрыты, также будет ограничено движение общественного транспорта.

В этой связи, с целью обеспечения безопасности учащихся, учебный процесс 9, 10 декабря 2022 года будет проводиться в режиме онлайн.


 

URL: https://www.vb.kg/425227

           

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