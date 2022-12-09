На новогодние утренники в детских садах и школах запрет не распространяется.
В Баткенской области запретили проводить новогодние корпоративы в кафе, ресторанах, государственных предприятиях и офисах частных компаний. Об этом сообщает администрация региона.
В ведомстве пояснили, что это связано с последним вооруженным конфликтом на кыргызско-таджикской границе 14-17 сентября, в результате которого погибли 63 человека и более 200 получили ранения.
Глава региона Абдикарим Алимбаев отметил: на новогодние утренники в детских садах и школах запрет не распространяется.
Ранее, напомним, власти Баткена ввели ограничение на проведение праздничных торжеств городского, районного и областного масштабов. Оно будет действовать до 31 декабря 2023 года.
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