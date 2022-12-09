Отец ударил дочь. Суд приговорил его к 72 часам общественных работ

Подробности сообщили в милиции.

В УВД Ак-Талинского района Нарынской области поступило заявление от жительницы села Баетово с требованием принять меры в отношении супруга. Подробности сообщили в милиции.

Заявительница сообщила, что несовершеннолетнюю дочь избил отец. Женщина уточнила, что мужчина был пьян. Девочка сделала замечание отцу, за что он ударил ее по лицу и толкнул. Она упала и сильно ударилась головой. Врачи диагностировали сильный ушиб и сотрясение мозга.

В УВД была создана комиссия. Девочку отправили на экспертизу. Эксперты подтвердили, что ребенок получил телесные повреждения. Милиция возбудила дело по статье «Причинение легкого вреда здоровью» УК КР. Нарынский городской суд приговорил мужчину к 72 часам общественных работ.

Управление труда, социального обеспечения и миграции разработало план индивидуальной работы с этой семьей.





Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/252918/