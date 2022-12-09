Саммит ЕАЭС. В школах Бишкека будут сокращены уроки

В школах Бишкека в течение двух дней будут сокращены уроки.
Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе мэрии.
Отмечается, что решение принято на основании письма начальника Главного управления внутренних дел столицы.
Напомним, что в связи с проведением саммита глав-государств ЕАЭС 9-10 декабря во время проезда кортежа делегаций будут вводить временные ограничения на дорогах Чуйской области и Бишкека. Также возможны ограничения в движении общественного транспорта.
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