Саммит ЕАЭС. В школах Бишкека будут сокращены уроки

В школах Бишкека в течение двух дней будут сокращены уроки.

Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что решение принято на основании письма начальника Главного управления внутренних дел столицы.

Напомним, что в связи с проведением саммита глав-государств ЕАЭС 9-10 декабря во время проезда кортежа делегаций будут вводить временные ограничения на дорогах Чуйской области и Бишкека. Также возможны ограничения в движении общественного транспорта.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/252943/