Как рекомендуется лечить грипп дома?

Бишкек, "Саясат.kg". Врачи настоятельно рекомендуют оставаться дома во избежание распространения инфекции.

Характерная особенность гриппа – резкое начало: заболевший сразу ощущает сильное недомогание и высокую температуру.

Врачи настоятельно рекомендуют оставаться дома во избежание распространения инфекции.



Домашнее лечение, главным образом, сводится к постельному режиму – нужно много спать, отдыхать.



Важно питье: вода, морсы, напитки без сахара. Благодаря мочеиспусканию из организма активнее выводятся нежелательные вещества, токсины. Полезна минеральная вода, создающая щелочную среду, неблагоприятную для инфекционных возбудителей. Пища должна быть преимущественно легкой и белковой. От сахара на период болезни лучше отказаться.



Если возникает сухой кашель, то показаны разжижающие мокроту средства.



Жаропонижающие обычно принимаются при температуре более 38 градусов с сильным дискомфортом. Детям, до 16 лет категорически запрещется давать аспирин (может вызывать синдром Рейе). Пациентам с болезнью печени парацетамол категорически запрещен (токсичен)



Антибиотики при респираторных инфекциях, к которым относится грипп, не используются. Употреблять их самостоятельно категорически не следует, назначать эти препараты должен только врач!



При ухудшении состояния, вызвать врача или скорую помощь!