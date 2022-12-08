Как рекомендуется лечить грипп дома?

Бишкек, "Саясат.kg". Врачи настоятельно рекомендуют оставаться дома во избежание распространения инфекции.
Характерная особенность гриппа – резкое начало: заболевший сразу ощущает сильное недомогание и высокую температуру.
Врачи настоятельно рекомендуют оставаться дома во избежание распространения инфекции.
Домашнее лечение, главным образом, сводится к постельному режиму – нужно много спать, отдыхать.
Важно питье: вода, морсы, напитки без сахара. Благодаря мочеиспусканию из организма активнее выводятся нежелательные вещества, токсины. Полезна минеральная вода, создающая щелочную среду, неблагоприятную для инфекционных возбудителей. Пища должна быть преимущественно легкой и белковой. От сахара на период болезни лучше отказаться.
Если возникает сухой кашель, то показаны разжижающие мокроту средства.
Жаропонижающие обычно принимаются при температуре более 38 градусов с сильным дискомфортом. Детям, до 16 лет категорически запрещется давать аспирин (может вызывать синдром Рейе). Пациентам с болезнью печени парацетамол категорически запрещен (токсичен)
Антибиотики при респираторных инфекциях, к которым относится грипп, не используются. Употреблять их самостоятельно категорически не следует, назначать эти препараты должен только врач!
При ухудшении состояния, вызвать врача или скорую помощь!
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