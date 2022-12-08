Глава кабмина призвал поддерживать малый и средний бизнес

За последние пять лет доля малого и среднего предпринимательства в новых инвестиционных проектах снизилась с 5,7 до 1,3 процента.



«Мы должны дальше активно поддерживать, инвестировать и укреплять деятельность малого и среднего бизнеса, усилить взаимную промышленную кооперацию», — заявил сегодня председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров на Бишкекском инвестиционном саммите.

По его словам, за последние пять лет доля малого и среднего предпринимательства в новых инвестиционных проектах снизилась с 5,7 до 1,3 процента. Он подчеркнул, что устойчивое развитие экономики каждой страны зависит от множества факторов, но важнейшим среди них является развитие малого и среднего предпринимательства и экспортоориентированность выпускаемой им продкции.

«Деятельность малого и среднего бизнеса всегда ориентирована на потребителя и всегда устремляется туда, где возникает спрос. За счет своей мобильности, гибкости, инновационного подхода малые и средние предприятия способны быстро приспособиться к различным изменениям, оперативно осуществляют производство новой продукции», — сказал Акылбек Жапаров.

«Необходимо достичь роста производительности труда, роста объемов и сложности экспорта, освоения новых производств продукции более высокого передела с необходимым уровнем государственной поддержки для реализации высокотехнологичных капиталоемких проектов, где есть недостаток частного капитала. Для этого кабинет министров принял все необходимые документы. Министерство финансов готово подставить плечо и поддержать бизнес через различные инструменты», — заключил он.



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